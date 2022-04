Harmonieorkest ‘Willen is Kunnen’ geeft eerste concert in meer dan twee jaar

Het harmonieorkest zal op Moederdag opnieuw concerteren. Dat doen ze onder leiding van dirigente An Swartenbroek. Door de coronacrisis moest het orkest eerst stoppen, dan herbeginnen en opnieuw stoppen. Nu staan ze eindelijk weer op het juiste spoor. De enige vraag die nog rest, is hoe hun muziek in de vernieuwde parochiezaal zal klinken.

Het publiek is van harte welkom om dat te komen ontdekken. Zet zondag 8 mei alvast in je agenda. Het concert start om 11 uur, het adres van de parochiezaal is Kortebergstraat 2 in Pellenberg. Tickets kosten 7 euro, maar daarin is een drankje inbegrepen. Je kan je kaarten onder meer kopen bij de muzikanten en het bestuur of via de website van de harmonie.