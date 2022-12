Harmonieorkest WIK Pellenberg houdt concert

Harmonieorkest WIK palmt zaterdag de parochiezaal van Pellenberg in de Kortebergstraat in. Onder leiding van dirigent An Swartenbroek zullen ze er ‘A New World’ brengen. Het concert gaat door op 3 december en gaat van start om 20 uur. De deuren gaan wel al een uurtje vroeger open. Tickets kan je bestellen door een mailtje te sturen naar info@wik-pellenberg.be. Een plaatsje in de zaal kost 12 euro.