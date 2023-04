Gratis infosessies voor toekomstige mama’s in mei en juni

Streekbi­stro Craywinc­kel­hof in Lubbeek sluit de deuren door personeels­te­kort: “Het is heel jammer”

Streekbistro Craywinckelhof in Lubbeek sluit vanaf 2 mei voorlopig de deuren. Door een hardnekkig personeelstekort ziet zaakvoerder Louis Schrevens zich genoodzaakt de drastische beslissing te nemen. “Ik begrijp niet hoe het komt dat er zo weinig personeel beschikbaar is. Voor corona hadden we daar geen problemen mee”, vertelt hij. Groepsreservaties, rondleidingen en evenementen in de brouwerij en de feestzaal blijven wel mogelijk.