Gerestaureerde Sint-Martinuskerk in de kijker tijdens Open Monumentendag

Vier jaar is er hard gewerkt aan de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Lubbeek. “Door deze ingrepen wil de Kerkfabriek onze centrumkerk laten evolueren van een 19de eeuwse classicistische kerk naar een functioneel gebouw voor de 21ste eeuw”, klinkt het. “Onze kerk wordt een ontmoetingsplaats voor de hele gemeente. Tijdens de bouwkundige restauratie en door extra opzoekingen van de Heemkundige Kring Libbeke vzw is nieuwe informatie over het verleden van de kerk aan het licht gekomen. Deze geschiedenis en de restauratie worden voorgesteld in de nieuwste publicatie van de Heemkundige Kring.”