Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lubbeek vandaag

Suikerrock programma compleet : liefst 55 acts !

De countdown naar Suikerrock 2023 is nu definitief begonnen. Met minder dan 4 weken te gaan, zijn vandaag de laatste namen toegevoegd aan de al verleidelijke line-up. Het mag gezegd worden: dit programma is om duimen en vingers bij af te likken. Verspreid over maar liefst 3 podia - Mainstage, The Cube en The Palace - zullen niet minder dan 55 acts het beste van zichzelf geven, van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 6 augustus. Om het met een boutade te zeggen: Geen kattenpis!