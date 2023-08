“Eikels!": Karl Vannieuw­ker­ke ergert zich aan zure berichten voor Frieda (72) die ‘Poulidor’-fiets won

‘Als er volgende keer een rollator te winnen valt, doe ik mee’. Frieda Feyaerts (72), de vrouw die tijdens Vive le Vélo de speciale fiets van Mathieu van der Poel in de wacht sleepte, is op sociale media het slachtoffer van lelijke opmerkingen. Presentator Karl Vannieuwkerke, die eerder Frieda al belde met het nieuws van de overwinning, neemt het in een mooie brief op voor haar. Frieda zelf is naar eigen zeggen diep geraakt door de woorden van Karl: “Ik ben zeer geëmotioneerd door de brief, dankbaar ook.”