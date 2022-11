Gemeente organiseert wijkvergaderingen om in dialoog te gaan met inwoners

“Inspraak is heel belangrijk voor ons lokaal bestuur. We organiseren de komende maanden in elke deelgemeente een groot inspraakmoment in aanwezigheid van het voltallig schepencollege. De bedoeling is om onze realisaties en plannen te presenteren maar vooral om goed te luisteren naar de vragen en bezorgdheden van onze burgers”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

Er wordt gestart op dinsdag 29 november in Lubbeek in zaal Libbeke waar al de inwoners vanaf 20 uur welkom zijn om met het bestuur in dialoog te gaan. Op zaterdag 10 december 2022 worden de inwoners van Linden verwelkomd in het Ontmoetingscentrum om 10 uur. In het voorjaar 2023 vinden de wijkvergaderingen als volgt plaats: woensdag 11 januari in Pellenberg, zaterdag 28 januari in Binkom en donderdag 16 februari in Sint-Bernard. Inwoners komen er te weten wat er gerealiseerd is en nog op de planning staat in hun omgeving. Ze kunnen eveneens mee nadenken, ideeën delen of horen wat er leeft. Ideeën, vragen of suggesties kunnen bezorgd worden via www.lubbeek.be/wijkvergadering.