Gaat Lubbeek in de toekomst fusioneren met Tielt-Winge? “Er zijn gesprekken gevoerd, maar het moet onze landelijkheid versterken”

Lubbeek/Tielt-WingeGaan Lubbeek en Tielt-Winge fusioneren? Er zijn momenteel gesprekken gaande tussen de twee landelijke gemeenten, maar er is zeker nog niets beslist. Toch is het een piste die serieus onderzocht wordt omdat in 2024 een verplichte fusieoperatie voor kleinere gemeenten weer op tafel zal liggen, mogelijks zonder de voordelen van de huidige vrijwillige fusies. “Een verplichte fusie met Leuven zou een opslorpoperatie betekenen”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA).

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 kiest voor vrijwillige fusies omdat de lokale besturen zelf doordrongen moeten zijn van de noodzaak om hun bestuurskracht te versterken. Daarom stimuleert de Vlaamse Regering zoveel mogelijk gemeenten om te fuseren. Ze ondersteunt de gemeentebesturen die de beslissing nemen en begeleidt hen bij de implementatie ervan. Daarom zijn de afgelopen jaren zijn er heel wat gemeenten vrijwillig gefusioneerd.

“Ze krijgen in ruil een forse schuldafbouw die bekostigd wordt door de Vlaamse regering. Een verplichte fusieoperatie is er nog niet gekomen, maar lag zowel in 2014 als in 2019 op de Vlaamse regeringstafel bij de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering, maar het werd er twee keer op het laatste moment uit onderhandeld”, vertelt burgmeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA). “Noordelijke modelstaten als Denemarken en Nederland gingen ons hierin voor. Schaalvergroting met het oog op efficiëntiewinst en minder politieke mandaten. De keerzijde is het mogelijke verlies aan identiteit en nabijheid.”

Francken bevestigt dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn geweest met andere buurgemeenten over een mogelijke fusie. “Met Tielt-Winge, maar ook andere gemeenten. Niet met Leuven. Het is mijn overtuiging dat er geen draagvlak bestaat voor een fusie met Leuven. Lubbeek is een landelijke, groene Hagelandse gemeente en moet dat blijven. Een verplichte fusie met Leuven zou een opslorpoperatie betekenen, net zoals de fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen dat zou geweest zijn. Lubbeek mag geen voorstad worden en elke mogelijke fusie moet onze landelijkheid versterken. Gelet op de hoge belastingen in Leuven, zou het ook slecht nieuws betekenen voor de portemonnee van onze inwoners. Lubbeek is een kerngezonde groene gemeente met lage belastingen, een sterke financiële positie en weinig schulden. Onze voorgangers en wij hebben zuinig bestuurd en zullen dat ook in de toekomst doen. Een mogelijke fusieoperatie is zeker geen noodzaak, maar het is onze taak hier wel goed over na te denken.”

Er is echter nog helemaal niets beslist over een mogelijke fusie met een buurgemeente. “Het schepencollege heeft nog geen positie ingenomen”, verduidelijkt Francken. “Indien we hierover een standpunt innemen zal dat uiteraard meegedeeld worden. Informatie en consultatie van de bevolking zullen er uiteraard zijn. In elke mogelijke fusieoperatie zullen we de financiële en andere belangen van Lubbeek verdedigen. De Lubbekenaar moet er beter van worden zonder enige belastingverhoging. De Vlamingen betalen al meer dan genoeg belastingen. De nabijheid van de dienstverlening moet gegarandeerd blijven én het landelijk en groene karakter behouden. Essentiële voorwaarden. Het feit is wel dat we met een vrijwillige fusie een forse schuldafbouw krijgen én we de regie zelf in handen houden. Met een verplichte fusie verliezen we beide. Die verplichting is momenteel nog geen feit, maar mijn politieke inschatting is dat die er aan zit te komen bij de vorming van de volgende Vlaamse regering. En ik zit natuurlijk redelijk dicht bij de bron.”

Dinsdag om 20u zal er tijdens de gemeenteraad meer toelichting worden gegeven. Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen.

