Eigenaars en ouders met de handen in het haar nu Kinderdagverblijf Maartje in Lubbeek stopt na 21 jaar: “We hebben geen toekomstperspectief”

Lubbeek25 gezinnen uit Lubbeek hebben het slechte nieuws gekregen dat hun kroost vanaf september niet meer terecht kan in kinderdagverblijf Maartje. Na 21 jaar gooien de eigenaars de handdoek in de ring omdat ze het huidige gebouw moeten verlaten en er geen oplossing is gevonden met toekomstvisie. “Dit is een ramp voor ons én alle ouders”, vertelt Hedwig Geuens (51).

Kinderdagverblijf Maartje is al sinds 2004 een vaste waarde in het centrum van Lubbeek. Samen met twee collega’s vangt Hedwig Geuens (51) de kinderen van 25 gezinnen uit Lubbeek op. In september zal iedereen echter de site moeten verlaten: dan begint Z.org KU Leuven met de nieuwbouw en grote renovatiewerken aan het pand waar kinderdagverblijf Maartje momenteel huisvest. “In 2015 werden alle gebouwen van deze site verkocht aan Z.org KU Leuven”, vertelt Hedwig.

Quote We hebben deze beslissing met zeer veel pijn en verdriet genomen en vinden het verschrik­ke­lijk al de ouders die ons met hun kind toevertrou­wen nu teleur te stellen. Ook zij zitten nu met de handen in het haar omdat alle andere kinderdag­ver­blij­ven zo vol zitten Hedwig Geuens (51)

“Wij huren deze locatie al sinds 2004 aan een heel schappelijke prijs en daar zijn we de Zusters Dominicanessen enorm dankbaar voor. Toen in 2015 alles verkocht werd was de KU Leuven er niet meteen iets mee van plan, maar in 2020 hoorden we voor het eerst van de nieuwbouwsite. Er werd ons verzekerd dat we nog steeds plaats zouden hebben in het gebouw. Helaas kwam in april dan het bericht dat we voor drie jaar een nieuw pand moesten zoeken omdat we niet konden blijven tijdens de ingrijpende werken.”

Zoektocht naar onderdak

Sindsdien zijn de eigenaars van kinderdagverblijf Maartje, samen met het gemeentebestuur van Lubbeek, op zoek naar een pand om de werken te overbruggen. Deze week kregen alle ouders echter het plotse bericht dat kinderdagverblijf Maartje de handdoek in de ring gooit omdat er toch geen oplossing is gevonden.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kinderdagverblijf Maartje in Lubbeek stopt ermee na 21 jaar. © Vertommen

“We hebben alle huurhuizen en huizen te koop in de regio gecontacteerd en bezocht”, vervolgt Hedwig. “Er is één optie in Pellenberg, maar dat zien we niet zitten. De huurprijs is aanvaardbaar, maar er zijn nog tal van administratieve werken en renovatiewerken aan het gebouw voor we daar ons kinderdagverblijf kunnen onderbrengen. Dat pand kunnen we ook maar twee tot drie jaar huren. Erna moeten we maar liefst 4.000 euro huur per maand betalen voor onze huidige, tegen 2025 gerenoveerde, gebouw in Lubbeek. Dat is voor ons, een ongesubsidieerd kinderdagverblijf, onmogelijk. We hebben dus geen enkele toekomstvisie, ook al zouden we het pand in Pellenberg als tussenoplossing huren. Daar zouden we zelfs niet eens continuïteit aan onze ouders kunnen beloven voor hun kinderen.”

Quote Voor kinderdag­ver­blijf Maartje hebben we heel lang gezocht en is het pand in Pellenberg een goede tussentijd­se oplossing. Het is bijzonder jammer dat ze deze oplossing niet zien zitten en er helemaal mee stoppen Schepen An Wouters

“We zien de bomen door het bos niet meer en hebben dus helaas besloten helemaal te stoppen. We hebben deze beslissing met zeer veel pijn en verdriet genomen en vinden het verschrikkelijk al de ouders die ons toevertrouwen met hun kinderen teleur te stellen. Ook zij zitten nu met de handen in het haar omdat alle andere kinderdagverblijven zo vol zitten.”

Zoeken naar een oplossing

Het gemeentebestuur van Lubbeek heeft de voorbije maanden samen met het kinderdagverblijf naar een oplossing gezocht. Ook zij vinden het jammer dat het hier stopt. “De buitenschoolse kinderopvang, het deeltijds kunstonderwijs, de fotoclub... Iedereen moet voor een periode van drie jaar uit de gebouwen tijdens de ingrijpende werken”, vertelt schepen An Wouters. “Dat is jammer, maar we hebben voor iedereen wél een oplossing gevonden. Voor kinderdagverblijf Maartje hebben we heel lang gezocht en is het pand in Pellenberg een goede tussentijdse oplossing. Het is bijzonder jammer dat ze deze oplossing niet zien zitten en er helemaal mee stoppen. We hebben echt ons best gedaan. We blijven bereid en bereikbaar om samen naar een oplossing te zoeken zodat het kinderdagverblijf kan blijven bestaan.”

Volledig scherm Kinderdagverblijf Maartje in Lubbeek stopt ermee na 21 jaar. © Vertommen

Volledig scherm Kinderdagverblijf Maartje in Lubbeek stopt ermee na 21 jaar. © Vertommen