Eerste lijsttrekker is bekend in Lubbeek: “Dankbaar en trots dat ik van zo’n partij het gezicht mag zijn”

Nieuwe parkeerme­ters en ondergrond­se parking blijven voor problemen zorgen.... en gratis parkeren

Parkeren in de Tiense binnenstad is al een eeuwigheid betalend. Sinds vorige zomer kan je ook overal een half uur gratis parkeren. De tarieven om je stalen ros te mogen stallen, is verschillend en afhankelijk van de parkeerzone. In het voorjaar vernieuwde Apcoa nog zowat alle parkeermeters. Net die zorgen helaas zowat dagelijks voor ellende. Je kan dus beter je parkeerschijf bij de hand hebben. Of gebruik maken van het andere mankement van Apcoa : gratis parkeren op de ondergrondse parking Alexianen.....