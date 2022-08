Eerste editie van Wine Walk & Run in Linden is groot succes: 2.500 deelnemers genieten van wijndegustaties langs prachtig parcours

Beleving stond centraal in dit nieuwe, gezellige sportieve evenement dat de geneugten van het Hageland combineert. Deelnemers konden zondag tijdens de eerste Wine Walk & Run kiezen voor een tocht van 9 of 13,5 km door het Linden- en Chartreuzenbos en de velden errond. Tijdens het lopen of wandelen door de prachtige wijngaarden, bossen en velden werd er genoten van diverse wijndegustaties. Aan de finish werd er genoten in de gezellige pop-up wijnbar. De eerste editie was een groot succes: ongeveer 2.500 deelnemers waagden zich aan het parcours en verschillende heerlijke lokale wijnen.

“Zelf kon ik helaas niet deelnemen dit jaar door een spierscheur in de kuit, dus ik heb alle mensen verwelkomd op het evenement zondag”, vertelt burgemeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA). “Naast het sportieve luik en iedereen laten kennismaken met verschillende (lokale) wijnen stond het evenement in het teken van de ziekte van Duchenne. We zamelden geld in voor het Rondoufonds voor onderzoek naar de ziekte. De familie Rondou, van de bekende ambachtelijke slagerij in Leuven, woont namelijk in Pellenberg. De eerste Wine Walk & Run was een groot succes en volgend jaar komt er absoluut een tweede editie.”