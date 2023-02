Doelman Dieter Hannes en VK Linden maken bekerreputatie opnieuw waar na strafschoppen tegen Rhodienne-De Hoek (0-0): “Eindrondeticket pakken én beker winnen”

“Het was een gesloten wedstrijd”, klonk het achteraf bij matchwinnaar Hannes. “We kennen Rhodienne-De Hoek nu wel van in de competitie, maar tegen die Brusselse ploegen weet je vooraf nooit wat je mag verwachten. Meestal zijn ze technisch vaardig, met een paar snelle spitsen. Het was dus een kwestie van goed in de organisatie te blijven. We speelden op het B-terrein, een klein veld met kunstgras en het was een typische bekermatch. Twee ploegen die niet wilden verliezen, dus veel kansen vielen er niet te noteren.”

“De beste mogelijkheid voor ons kwam er na de rust via Nino Somers, maar hun doelman bracht redding. Naarmate het einde in zicht kwam, was het gewoon een kwestie van alles dicht te houden. Ik heb in het verleden al vaker strafschoppen gepakt, dus ik had er alle vertrouwen in. Ze mochten komen.” (lacht)

En doelman Hannes hield woord. Linden haalde het met 2-4. “Ik stopte de derde en de vierde”, klinkt het. “De vierde moest wel nog hernomen worden, omdat ik zogezegd te vroeg weg was, maar de herneming werd naast getrapt.”

Finale tegen Rotselaar

In de finale wordt tweedeprovincialer Rotselaar binnenkort de tegenstander. “Dit is nu mijn elfde jaar in Linden”, aldus Hannes. “Ik ben tussendoor één jaar weggeweest, naar Rotselaar. Maar daar scheurde ik jammer genoeg mijn kruisbanden en werd er een nieuwe doelman gehaald, waardoor ik officieel geen enkele minuut voor Rotselaar gespeeld heb. Een beetje een domper, maar goed. Ik heb er wel nog veel vrienden rondlopen en Rotselaar is ook een ploeg die graag voetbalt. Het belooft dus een mooie strijd te worden.”

“In de competitie is Fenixx wellicht de toekomstige kampioen, maar wij willen nog meestrijden voor een eindrondeticket”, besluit Hannes. “En ook de beker van Brabant staat bovenaan in de agenda. Zowel ikzelf als VK Linden hebben de beker nog nooit kunnen winnen, dus nu we zover zijn, hebben we onze zinnen er écht wel op gezet.”

