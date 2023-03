De Sleutel in Lubbeek zet de deuren open tijdens Dag van de Zorg

Op zondag 19 maart is het de Dag van de Zorg en het Lubbeekse Lokaal Dienstencentrum De Sleutel zet die dag de deur open. Het is dan mogelijk om kennis te maken met alle verschillende diensten die er aangeboden worden. “Met het mama-depot en de openstelling van een assistentiewoning is het écht een dag voor jong en oud,” zegt schepen van Welzijn Hugo Simoens (cd&v).

Lokaal Dienstencentrum De Sleutel in Lubbeek is een plek waar iedereen terecht kan. Er zijn taal- en bewegingslessen, er zijn verschillende tweedehandsinitiatieven, er zijn pas gerenoveerde assistentiewoningen en je kan er elke werkdag komen eten in het sociaal restaurant. Tijdens de Dag van de Zorg kan je ze bovendien allemaal leren kennen. Iedereen kan dan in het restaurant iets eten of later op de middag een drankje te drinken met een Brusselse wafel.

Wie benieuwd is naar de assistentiewoningen, kan deze bekijken en kennismaken met de bewoners. Voor wie op zoek is naar tweedehands kleding of speelgoed voor een (klein)kind, is er keuze genoeg bij het mamadepot. De bewegen op verwijzing-coach neemt iedereen mee voor een korte beweegactiviteit en ook de thuisdiensten van het OCMW worden voorgesteld, en er is informatie over verschillende premies voor jongeren en ouderen.

“En daarmee maakt De Sleutel zich onmisbaar als sociale ontmoetingsplaats voor Lubbekenaren van alle leeftijden”, zegt Simoens. Wie onmisbaar zijn voor De Sleutel, zijn de vrijwilligers. Ook deze stellen zich op de opendeurdag voor.

Wie interesse heeft, kan zich deze dag zelf ook als vrijwilliger aanmelden. De openstelling is van 10 tot 17 uur in Lokaal Dienstencentrum De Sleutel, Staatsbaan 124 in Lubbeek.

