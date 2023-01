Coach Peter Everaerts en VK Linden hopen opmars voort te zetten in de terugronde: “We zijn op goede weg, maar de voetjes blijven op de grond”

Zo is groen-wit intussen al tien matchen op rij ongeslagen en opgeklommen naar de vijfde plaats. “Met drie matchen op zeven dagen tijd hadden we inderdaad een heel druk programma”, beseft coach Peter Everaerts. “We zijn de week echter zonder kleerscheuren doorgekomen. Dat heeft het vertrouwen toch weer een boost gegeven. We mogen inderdaad wel zeggen dat we goed bezig zijn. Zonder er echter al te veel rumoer rond te maken. In het voetbal kan alles heel snel veranderen, dus we houden de voetjes op de grond. Er zijn veel gegadigden in deze reeks en wij hebben nog altijd niks in handen. Laat ons dus maar in alle stilte voorwerken en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Het plaatje klopt

De slechte start lijkt stilaan uitgewist? “Ik vind het jammer dat we daar telkens opnieuw aan herinnerd worden”, aldus Everaerts. “Na die 0 op 15 leek VK Linden door de buitenwereld al afgeschreven te zijn, maar we hebben er juist extra motivatie uit gehaald. Onze ambitie is nog altijd om beter te doen dan vorig seizoen, toen we de eindronde haalden. De tweede periodetitel is nu binnen bereik. Dat zou een heel mooie beloning zijn voor het harde werk van de voorbije maanden, maar Huldenberg staat nog altijd een puntje voor ons. We hebben het dus niet zelf in handen.”

Ook naast het veld blijft VK Linden duidelijk niet stilzitten. “Ik heb hier altijd de steun van het bestuur gevoeld”, klinkt het. “Ook toen even wat minder goed ging. Intussen werden er flinke inspanningen geleverd. Zo werd de sportieve staf verder op punt gezet. Met Marcel Vermeire heb ik er een zeer ervaren assistent bijgekregen. De spelers worden voortaan fysiek ook veel nauwer opgevolgd met de nodige data-analyses. Een belangrijke stap in de verdere professionele ontwikkeling van de club. Alles voelt hier momenteel goed aan. Het plaatje klopt en als zich dat dan ook uit in de resultaten, kunnen we niet anders dan tevreden zijn.”