Christophe Dirix en SC Hoegaarden-Outgaarden houden VK Linden in bedwang (1-1): “Goed voetbal koppelen aan resultaten”

LEUVEN Oppositie­par­tij N-VA hekelt te weinig controles op misbruik van sociale huurders: “Leuven dient een tandje bij te steken in de controle op buitenland­se eigendom­men”

Oppositiepartij N-VA vraagt al enige tijd om ook in Leuven werk te maken van een onderzoek naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders en daarvoor beroep te doen op het aanbod uit Vlaanderen. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is in Leuven nog geen enkel dossier afgerond.

29 januari