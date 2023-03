CEO’s van duurzame bedrijven planten Verdienstelijke Bomen van Forest Fwd: “Meer en meer bedrijven willen hun steentje bijdragen”

Wat hebben Visma l yuki, Solvay, Dille & Kamille en de Tiense Suikerraffinaderij met elkaar gemeen? Duurzame inspanningen! Bebossingsbedrijf Forest Fwd schonk de voorbije maanden een ‘Verdienstelijke Boom’ aan tientallen bedrijven in Vlaanderen omdat ze op een duurzame manier het goede voorbeeld geven. “Zo goed als alle bedrijven zijn tegenwoordig op één of andere manier met duurzaamheid bezig”, aldus Dajo Hermans en Frank Missoul, de twee bezielers achter Forest Fwd. “Is het niet omdat de regelgeving hen verplicht dan is er wel de maatschappelijke druk. Maar meer en meer bedrijven doen het niet zozeer omdat het moet maar echt omdat ze zélf hun steentje willen bijdragen.”

Klein gebaar

Forest Fwd is het eerste bedrijf in ons land dat zich toespitste op de realisatie van bedrijfsbossen én -natuur. Precies om die reden vinden ze dat bedrijven die een voorbeeld zijn inzake duurzaamheid een beloning verdienen. Sinds het najaar van 2022 schenken ze dan ook elke week een Verdienstelijke Boom aan een duurzaam bedrijf. “Het is misschien maar een klein gebaar maar de maatschappelijke erkenning voor zij die het goed doen, is belangrijk. Bovendien verenigen we zo duurzame pioniers in een boeiende kruisbestuiving.”

Quote 15% van mijn incentive -en die van Solvay- is gekoppeld aan de vooruit­gang die Solvay One Planet boekt CEO Ilham Kadri

Dille & Kamille was het eerste bedrijf dat vorig jaar een Verdienstelijke Boom mocht ontvangen maar ook vele anderen ‘verdienden’ ondertussen hun exemplaar, waaronder Solvay. CEO Ilham Kadri kwam de boom zelf planten in Lubbeek: “Ik ben enorm vereerd om namens het Solvay-team een Verdienstelijke Boom te mogen ontvangen voor onze ambitieuze duurzaamheidsinspanningen. Eén van de doelstellingen van Solvay One Planet, ons duurzaamheidsplan, is om de druk op de biodiversiteit te verminderen. Om daad bij het woord te voegen doen we trouwens ook een duit in het zakje: 15% van mijn incentive -en die van Solvay- is gekoppeld aan de vooruitgang die Solvay One Planet boekt.”

Volledig scherm Ilham Kadri van Solvay ging zelf aan de slag in het Tafelbos in Lubbeek. © Forest Fwd

Ook bij Visma l yuki zijn ze enthousiast. Het internationaal softwarebedrijf stelde een intern sustainability team samen en zet verschillende duurzame acties op om CO2-neutraal te worden. Vorig jaar plantte het bedrijf op eigen initiatief al enkele honderden bomen aan in Lubbeek. “Ons doel is om CO2-neutraal te worden door zoveel mogelijk te reduceren. Zo gaan we ons wagenpark aanpassen, besparen we energie in de kantoren en moedigen we onze mensen aan om anders te reizen. Maar je kan niet alle uitstoot reduceren en dus zullen we ook compenseren wanneer het nodig is. Dat doen we onder meer door het planten van bomen waarmee we een bijdrage leveren tot een beter klimaat”, vertelt Ignace Claessens van Visma l yuki.

Tafelbos

Het is op termijn de bedoeling day er duizenden Verdienstelijke Bomen worden aangeplant en de nieuwe bomen in het Tafelbos in Lubbeek zijn al een mooie aanzet volgens burgemeester Theo Francken (N-VA). “Onze Vlaamse bedrijven zijn een belangrijke bondgenoot als het over duurzaamheid gaat”, aldus Francken. “Ecologie en economie gaan hand in hand en dat wordt hier letterlijk bewezen. Dank aan Forest Fwd als initiatiefnemers, aan de vrijwilligers van Natuurpunt voor hun werk en zeker ook aan de talrijke bedrijven die het goede voorbeeld geven.” Voka tot slot toont zich ook erg tevreden: “Voka-KvK Vlaams-Brabant is bijzonder blij dat onder meer haar mik-Klimaatambassadeur van 2023 én de genomineerden voor de prijs deze erkenning krijgen. Bedrijven uit onze provincie die zich inzetten voor duurzaam en klimaatneutraal ondernemen geven we graag een duw in de rug”, besluit gedelegeerd bestuurder Kris Claes.

