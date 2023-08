Burgemeester en schepen van Lubbeek steken zelf de handen uit de mouwen bij opruimen van sluikstorten

LDD-ondervoor­zit­ter Peter Reekmans gaat resoluut voor doorstart: “Lijst Dedecker kan opnieuw de juiste m/v in de Wetstraat brengen”

Bijna 700 miljoen euro is de jaarlijkse kostprijs van alle parlementsleden en ministers in ons land. “En recent ontdekten we op pijnlijke wijze dat ons legertje aan ministers jaarlijks voor ruim hetzelfde bedrag nog eens heel wat consultancykosten moet maken om noodzakelijke expertise in te huren die klaarblijkelijk niet meer aanwezig is in de Wetstraat. Je vraagt je dan toch af waarvoor al dat volk van onze huidige regeringspartijen nog voor dient, als er vandaag zo een enorm gebrek aan expertise in de Wetstraat is. En ondanks het inhuren van al deze peperdure expertise struikelen de Wetstraatpolitici van de traditionele partijen over elkaar met het maken van de ene na de andere blunder, waardoor de bevolking meer dan ooit een afkeer heeft gekregen van al dat amateurisme. Volgens een recente peiling van Het Laatste Nieuws heeft maar liefst 7 op 10 Belgen negatieve gevoelens tot wantrouwen en zelfs walging bij de manier waarop ons land vanuit de Wetstraat bestuurd wordt”, zegt Peter Reekmans.