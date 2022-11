Boomplantactie met Zuhal Demir draait uit op boerenprotest: “We willen dat ze met ons in dialoog gaat”

LubbeekOp zondag een boompje planten met Zuhal Demir (N-VA) en Theo Francken (N-VA)? Dat kon vandaag in Lubbeek. Al liep dat niet helemaal volgens plan. Rond de middag zakte er een vijftigtal boeren met tractor af om met minister Demir in dialoog te gaan. Ze protesteren tegen het zevende mestactieplan dat onlangs is uitgelekt. “Wij zijn altijd de dupe. Het is onrealistisch, onwerkbaar en het geeft de landbouw geen toekomst.”

Zo’n vijftigtal boeren stonden de minister al vanop de straat op te wachten. “Wij komen om te protesteren”, klinkt het. “In eerste instantie willen we Zuhal Demir ontmoeten want ze weigert een dialoog met ons. Pas is het zevende mestactie plan gelekt. Wij voerden vroegen zes liter mest per vierkante meter, nu gaan we naar 1,2 liter. Ze zeggen dat het bodemwater nog altijd even vervuild is, misschien moeten ze zich de vraag stellen of dat niet ergens anders vandaan komt? Industrie wordt minder in het vizier genomen dan wij en dat vinden we jammer. Wij zouden graag duidelijk maken dat voor ons de maat vol is en het nieuwe mestactieplan niet kan”, vertelt Karel Van Criekingen. Hij zit al van jongsafaan in de sector en stapte mee in het bedrijf van zijn ouders, een varkens- en akkerbouwbedrijf in Kortrijk-Dutsel.

“We hopen dat ze eindelijk eens met ons in dialoog wil gaan en dat ze haar beslissingen wat redelijk maakt. Je kan niet één sector viseren. Wij telen aardappelen en die zouden allemaal gerooid moeten zijn voor 1 september, wat praktisch niet mogelijk is. De opbrengst zal met andere woorden veel minder zijn. Net hier in België zijn veel aardappelfabrieken die exporteren. We begrijpen dus niet wat voor zin het heeft om hier alles stil te leggen want op een andere plaats gaat de teelt gewoon verder. Je zit hier op de beste grond van de wereld, waar je zo’n hoge opbrengsten kan halen, en net hier willen ze het allemaal weghalen.”

Dialoog

Niet veel later komt minister Zuhal Demir (N-VA) aan. Enkele boeren stappen op haar af. “Wij zijn altijd de dupe”, klinkt het. De minister antwoordt: “Er is nog geen concreet plan, we gaan dat al onderhandelend oplossen. We gaan samen een oplossing zoeken. Ik vind het heel jammer dat het MAP gelekt is, want het is geen wij/zij verhaal, het gaat ons allemaal aan. We gaan de komende maanden de gesprekken aangaan. Dit wil ik jullie duidelijk meegeven: ik ga voor dat mestactieplan naar een onderhandelende oplossing. Ik wil geen angst of paniek, daar heeft niemand nood aan. Jullie willen voort, en langs onze kant willen we het nog beter doen. Laten we dit samen doen. Wij gaan wel nog frieten kunnen eten, hé.”

“Wij willen duidelijkheid”

“Gaat ze gehoor aan geven onze oproep of niet, dat zal de toekomst uitwijzen, zeker”, klinkt het enigszins gelaten “Wij willen duidelijkheid. Want hoe zit het met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Wij zijn al 20 jaar hun richtlijnen aan het volgen en volgens hen is er nog steeds geen verbetering. De minister gaat praten met landbouworganisaties. Ik vind niet dat die nog de algemene boeren vertegenwoordigen. Ik begrijp dat de plannen nog niet concreet zijn, maar als je met deze plannen moet beginnen, waar eindigt dat dan”, zegt Benny Windey van Nethen.

“Ik denk dat ze ons nu proberen te sussen om dan verder hun ding te doen”, reageert Karel Van Criekingen aangedaan. “Mijn ouders hebben heel hun leven hard gewerkt. Ik vind het heel erg dat ze nu hun geld moeten afgeven omdat er een wanbeleid is dat één groep viseert. Ik ga proberen er alles aan te doen om dit niet te laten gebeuren.”

Burgemeester Theo Francken begrijpt de meeste standpunten van de boeren. “Ik denk dat de boeren een belangrijke economische sector zijn. We moeten zoeken naar een goed evenwicht tussen enerzijds de boerenbelangen en anderzijds de milieubelangen, en dat is niet gemakkelijk. De voedselonafhankelijkheid en voedselzekerheid is heel belangrijk, dat staat heel hoog op de agenda. Dus ik vind ook dat de Europese Commissie wat inschikkelijker mag zijn, want dat zijn ze nu niet”, aldus Francken.

