Bibliotheek Lubbeek wordt gebruiksvriendelijker met nieuwe dienstregeling

Schepen van cultuur Hugo Simoens is zeer tevreden met de wijzigingen. “Door aansluiting bij het interbibliothecair leensysteem (IBL) hebben de Lubbekenaren toegang tot nog meer boeken. Daarbij zijn we één van de goedkoopste aanbieders hiervan in de regio, zeker als je bedenkt dat lidmaatschap van onze bib gratis is. De Lubbekenaren hebben een fantastische bibliotheek tegen een lage prijs.”

Gebruiksvriendelijker

Met deze wijziging is het ook mogelijk om meer materialen te ontlenen. Mocht je eerder nog vijf materialen in totaal meenemen, nu mag je vijf items per categorie meenemen. “Bijvoorbeeld vijf boeken, vijf dvd’s en ook nog vijf strips,” aldus de schepen. Iets om blij van te worden voor de 2300 inwoners van de gemeente die vorig jaar iets kwamen lenen bij de bibliotheek. De laatste wijziging is dat de lenerspas overbodig wordt, het wordt mogelijk om boeken te lenen met je eID. “Dit is gemakkelijker en deze pas heb je altijd bij je. Voor wie wil, is er natuurlijk nog steeds een pasje van de bib, dit blijft ook gratis”, besluit schepen Hugo Simoens.