Bibliotheek Lubbeek hele maand in teken van jeugdboeken en activiteiten

Wat maakt je gelukkig? En hoe kan een verhaal daarbij helpen? Bij de jaarlijkse jeugboekenmaand, een campagne van Iedereen Leest, wordt ernaar op zoek gegaan. “De bibliotheek van Lubbeek is er klaar voor,” vertelt schepen van cultuur Hugo Simoens. “Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is een boekenzoektocht, nog de hele maand. En wie het geluk daar vindt, krijgt op het einde ook een gelukstattoo.”

Op 19 maart komt ‘Boek Brésiliënne’ naar de bibliotheek en vertelt Brigitte Mertens kinderverhalen terwijl zoon Lucas Heytens haar begeleidt op de piano. “Na aanmelding via de website van de bib zijn kinderen van 5 tot 10 jaar met hun papa’s en mama’s welkom voor dit interactieve voorleesuurtje. Je kan daarbij kiezen tussen twee sessies: van 10u30 tot 11u30 of van 13u30 tot 14u30,” aldus Simoens. “En vind je nu op de zoektocht of na de voorstelling een boek waar je gelukzalig in weg wil duiken? Kruip dan lekker in de leesiglo om daar knus in nieuwe avonturen te verdwalen.”