Bib gaat dinsdag weer open na tijdelijke sluiting

Leuven/Hageland Van waterpret in Landen tot ontsnappen in Herent: 7 leuke binnenacti­vi­tei­ten met de kinderen in Leuven en het Hageland

De zomer is voorbij, en dat merk je ook aan het weerbericht. Het hele weekend lang wordt er regen voorspeld. Wat doe je dan een hele dag met de kinderen? Onze redactie ging op zoek naar zeven leuke adresjes met een dak in Leuven en het Hageland. Van bowlen in Keerbergen tot lasershooten in Leuven: ook binnen kan je je amuseren.

30 september