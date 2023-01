Bart Somers (Open Vld) bezoekt Lubbeeks vrijwilligerskorps: “Bijzonder interessant project dat als inspiratie kan dienen voor heel Vlaanderen”

Lubbeek/MechelenViceminister-president Bart Somers (Open Vld) heeft een bezoek gebracht aan het vrijwilligerskorps van Lubbeek. Dat is een project van burgemeester Theo Francken (N-VA) waar jongeren worden opgeleid om ondersteuning te kunnen bieden in tal van noodsituaties in hun gemeente. “We willen dit straf project promoten in heel Vlaanderen en het uitrollen naar Mechelen is zeker en vast een mogelijkheid in de nabije toekomst”, vertelt Somers.

In 2022 richtte Lubbeek onder impuls van Burgemeester Theo Francken een vrijwilligerskorps voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar op. Ondertussen is een eerste lichting van een dertigtal vrijwilligers in opleiding om in verschillende noodsituaties ondersteuning te bieden. Daarvoor werkt het gemeentebestuur van Lubbeek onder andere samen met het Nationaal Crisiscentrum, Be-Alert en het Rode Kruis Vlaanderen. Dat er nood is aan vrijwilligers om in tijden van crisis burgers bij te staan, bleek recent. Het korps werd eind 2022 al voor een eerste keer ingeschakeld toen de watergroep in Vlaams-Brabant te kampen had met drinkwatertekorten. De vrijwilligers stonden toen mee in voor de drinkwaterbedeling aan burgers.

Burgemeester Theo Francken

“Eén van de mooiste lessen uit de coronacrisis is dat Vlaanderen enorm solidair kan zijn”, vertelt burgemeester Theo Francken. “Aan die solidariteit moeten we vasthouden. In de toekomst zullen we namelijk nog vaak met crisissen en noodsituaties geconfronteerd worden. Het vrijwilligerskorps in Lubbeek bestaat momenteel uit een dertigtal jongvolwassenen die we hebben opgeleid om bijstand te bieden in noodsituaties, maar evengoed om evenementen veilig te laten verlopen of mee het sociale weefsel van de dorp of stad te versterken. Het doel is om uiteindelijk een honderdtal vrijwilligers, van alle leeftijden, beschikbaar te hebben in het korps.”

Volledig scherm Vlaams Minister Bart Somers brengt een bezoek aan het Lubbeeks vrijwilligerskorps van Theo Francken. © Vertommen

Ook stad Mechelen kent een lange traditie in het stimuleren van burgerzin. “Lubbeek en Mechelen zijn twee verschillende contexten met elk hun specifieke uitdagingen. Binnen een centrumstad als Mechelen initieerden we projecten zoals ‘Grote broer- en zus’ en de Partycheckers waarbij jongeren toezicht houden op speelpleinen en safe spaces creëren op events,” vertelt Abdrahman Labsir, Mechels schepen van preventie en jeugd. “Daarnaast is er het Jongerenbuurtzorgproject waarbij jongeren tijdens de zomermaanden in hun buurt de speelpleinen onderhouden en ‘s avonds afsluiten ter ondersteuning van de Gemeenschapswachten.”

Minister Bart Somers

Bart Somers is het idee om jongeren te stimuleren om maatschappelijk engagement op te nemen genegen. De Vlaamse minister wil steden en gemeenten die soortgelijke initiatieven willen nemen met elkaar in contact brengen en hen ideeën laten uitwisselen. “Veel jongeren wensen maatschappelijk engagement op te nemen maar weten vaak niet hoe. Omgekeerd kunnen veel lokale besturen die geëngageerde jongeren goed gebruiken onder bepaalde omstandigheden. Het vrijwilligerskorps is een heel creatief en sympathiek idee. Het is een geweldig platform voor inwoners die zich willen engageren voor hun gemeente en iets willen terugdoen voor de samenleving. Het project is heel straf werk van het gemeentebestuur van Lubbeek, de ambtenaren en alle vrijwilligers en het inspireert ons. We staan steeds open voor nieuwe initiatieven en leren graag van andere besturen, die ook van ons leren. We willen dit project promoten in heel Vlaanderen en het uitrollen naar Mechelen is zeker en vast een mogelijkheid in de nabije toekomst.”

Volledig scherm Vlaams Minister Bart Somers brengt een bezoek aan het Lubbeeks vrijwilligerskorps van Theo Francken. Links Provinciegouverneur Jan Spooren © Vertommen

Volledig scherm Vlaams Minister Bart Somers brengt een bezoek aan het Lubbeeks vrijwilligerskorps van Theo Francken © Vertommen

