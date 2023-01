Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Lubbeek nog geld kan afhalen

Leuven Knipbeurt en therapie­ses­sie bij haarsnij­der Kameraad: “Een burgemees­ter op mijn stoel of niet, ik blijf een platte Leuvenaar”

De Leuvense Parijsstraat is sinds enige tijd een nieuwkomer rijker. In de plaats van Beroepskledij Jochmans verscheen halverwege november haarsnijder en barbier Kameraad. In het vintage decor voelt de sympathieke kapper-filosoof Adil Altinisik (35) zich opperbest. “We laten enkel een dokter of een kapper toe om aan ons hoofd te komen.”

