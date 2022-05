Antoine Camps stelt zijn nieuwste misdaadromans voor in bibliotheek van Lubbeek

Voor schrijver Antoine Camps, vroegere inwoner van Pellenberg, heeft de tijd niet stilgestaan. In 2020 bracht hij maar liefst drie misdaadromans uit. Allemaal spelen ze zich af in de buurt van Leuven. Lubbeek komt tweemaal aan bod met ‘De bron van Pellenberg’ en ‘Het bed van Napoleon en de brigantenkapel’. Heverlee komt in de kijker met ‘De fietsers van Heverleebos’. Daarnaast voltooide Antoine in 2021 ‘De gouden jaren van Adrien’, een autobiografische streekroman. Ondertussen is al een nieuwe thriller in de maak, die zich zal afspelen in Leuven en Brussel.