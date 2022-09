Al 40 jongeren ingeschreven voor Vrijwilligerskorps Lubbeek, opleidingen gaan in november van start

Wielrennen beloften Lennert Van Eetvelt is geselec­teerd voor WK in Australië: “Een selectie is altijd een fijne erkenning”

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft Lennert Van Eetvelt (21) geselecteerd voor het wereldkampioenschap bij de beloften. De Binkommenaar zal in het Australische Wollongong zowel in de tijdrit als in de wegrit van start gaan. Een verrassing is dat niet, want de toekomstige prof van Lotto-Soudal is aan een sterk seizoen bezig.

5 september