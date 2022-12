400.000 keer bedankt, beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Lubbeek! Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

LubbeekMeer dan 400.000 keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Lubbeek aangeklikt het voorbije jaar. Verhalen klein en groot uit deze bruisende gemeente in het Hageland. Helaas enkele tragische incidenten, maar vaak ook positief nieuws waaruit blijkt dat Lubbeek een bruisende gemeente is met een groot hart voor haar inwoners.

In Linden vond er afgelopen zomer een tragisch ongeval plaats. In juli sloeg een paard op hol tijdens een wedstrijd en dierenarts Evi Vandersmissen uit Brustem kwam zwaar ten val. Zij overleed even later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Haar plots overlijden kwam bijzonder hard aan bij familie, vrienden en alle inwoners van het kleine dorp Brustem. In Geestbeek in Lubbeek woedde in november een zware brand. Een persoon raakte lichtgewond en de woning werd onbewoonbaar verklaard.

Volledig scherm Truiense dierenarts Evi Vandersmissen (40) overleed na een zware val met paard © 'Siri Briot - Aest Eloriel Border Collies

Theo Francken (N-VA) had politiek zowel op nationaal als internationaal vlak met de NAVO een bijzonder druk jaar, maar in zijn thuisgemeente werd ook heel wat verwezenlijkt. Zo sprong de oprichting van het vrijwilligerskorps in Lubbeek in het oog. Een dertigtal inwoners krijgen allerlei opleidingen en ze werden afgelopen weekend zelfs al een eerste keer ingeschakeld om mee de waterzakjes te verdelen. Met ‘Energiefonds Lubbeek’ trok het bestuur ook 80.000 euro uit voor haar inwoners om hen te helpen bij de torenhoge energiefacturen. De eerste Wine Walk & Run was een groot succes en zette Linden als wijndorp op de kaart. Het mobiliteitsbeleid van centrumstad Leuven kon dan weer op weinig bijval rekenen in buurgemeente Lubbeek, maar Theo Francken zette wel zijn schouders onder een inzamelactie voor Oekraïne én maakte zelf de verplaatsing naar de Pools-Oekraïense grens met een humanitair transport. Ten slotte toonde Lubbeek ook een warm hart met ‘Zomerhuis Lubbeek’: een warme en hoopvolle thuis met de nodige begeleiding voor tal van Oekraïense vluchtelingen.

Volledig scherm Lubbeek toonde ook een warm hart met ‘Zomerhuis Lubbeek’: een warme en hoopvolle thuis met de nodige begeleiding voor tal van Oekraïense vluchtelingen. © Vertommen

Hugo Simoens (CD&V) begon in januari aan zijn nieuw mandaat als eerste schepen in Lubbeek en hij bleef niet bij de pakken zitten. De schepen van cultuur sloeg de handen in elkaar met kunstenaarscollectief Treepack en Lubbeek werd in korte tijd een pak kleurrijker met een indrukwekkende muurschildering aan het woonzorgcentrum en ‘Tour Elentrik’: een gezellige wandeling voor jong en oud langs twintig nutskasten die omgetoverd werden tot kleurrijke kunstwerken. Daarnaast krijgt ook het verenigingsleven in alle Lubbeekse deelgemeenten wind in de zeilen dankzij een stevig renovatiebudget voor de parochiale zalen. De eerste schepen kondigde net voor het einde van het jaar aan dat er een kunsthuis zal worden opricht in de oude pastorie. Daar wil het gemeentebestuur tegen 2026-2027 vooral het kunstonderwijs versterken, maar ook plaats bieden aan tentoonstellingen en concerten. Er staat momenteel 1,1 miljoen euro gebudgetteerd voor de renovatie.

Volledig scherm Gemeente gaat kunsthuis voor onderwijs, tentoonstellingen en concerten oprichten in oude pastorie. Voorzitter kerkraad Romain De Coker en schepen Hugo Simoens © Vertommen

De artikels hierboven vermeld zijn slechts een minuscule hap uit het enorme aanbod. Zovele lezers, daar zijn we u met z’n allen enorm dankbaar voor. Op naar 2023, op naar nog meer nieuws uit Lubbeek! We wensen jullie met z’n allen de allerbeste wensen voor het komende jaar!

Volledig scherm Zomer in Linden © Vertommen

