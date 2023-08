Chauffeur vlucht na ongeval met fietser

Een 65-jarige fietser is bij een verkeersongeval in de Lindenstraat gewond geraakt. De vrouw liep volgens de politiezone Rivierenland lichte verwondingen op. Ze moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De fietsster werd aangereden door een personenwagen. “Maar die zette na het ongeval zijn weg verder zonder zich te bekommeren over het slachtoffer”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De chauffeur wordt nu opgespoord.