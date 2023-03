Zwaarbewolkt en regen in Londerzeel vanochtend

Vader klaagt bemoei­zucht van school aan na brief over ramadan: “Dit grenst aan pestgedrag”

“Neen, mijn bijna 11-jarige dochter heeft GÉÉN schriftelijke toestemming nodig in haar schoolagenda van haar vader of haar moeder om te mogen meedoen aan de ramadan.” Een vader uit Willebroek is behoorlijk ontstemd over een brief die zijn 10-jarige dochter meekreeg van haar school in verband met de ramadan. In de brief gericht aan moslimouders verklaart de school dat ouders toestemming moeten geven aan hun kinderen om te mogen vasten. Bovendien moeten de leerlingen ouder zijn dan 12 jaar.