Zilverkring zoekt nieuwe vrijwilligers

De Zilverkring in Londerzeel is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Momenteel bestaat het team uit ongeveer tien vrijwilligers. Zij bellen met of gaan op bezoek bij alleenstaande tachtigplussers. Vooral voor een fijne babbel en regelmatig sociaal contact. Tegelijkertijd om te zien of alles in orde is, of ze bepaalde noden hebben en hen zou kunnen helpen of in contact brengen met de juiste diensten.