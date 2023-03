Wim heeft een uur voor de opening al 6 wachtenden voor zich aan de autokeuring: “Gezellig keuvelen met anderen in de rij. Waarover? De autokeuring, natuurlijk”

RESTOTIP. Have a Roll in Elsene: Kleurrijke en huisberei­de kaneelrol­len

In februari opende ‘Have a Roll’ de deuren in Elsene. En dat bleek meteen een razend succes: dagelijks staan heel wat mensen geduldig in de rij voor de verse kaneelrollen. Het overtrof zelfs de verwachtingen van mede-eigenaar Dennis Van Peel (27), die twee jaar geleden de eerste vestiging opende in Antwerpen. Maar wat maakt de zoete lekkernijen zo populair? Wij gingen langs om het zelf uit te testen.