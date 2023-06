WEER. Zware regen en bewolking in Londerzeel vanochtend

“Na vrijgezel­len­avond was mijn chauffeur plots verdwenen”: vrouw (36) reed met 1,2 promille in haar bloed

Een vrijgezellenavond in juli vorig jaar is voor een 36-jarige vrouw uit Willebroek geëindigd op de politierechtbank in Mechelen. De vrouw werd toen betrapt tijdens een WODCA-controle. Ze had toen 1,2 promille in haar bloed. “Het is wat het is”, klonk het op zitting. “Ik had een vrijgezellenavond gepland en zelfs een hotel geboekt, maar plots zei mijn nicht dat ik bij haar mocht slapen. Dus ik cancelde de overnachting. Maar toen we op de parking stonden was ze plots verdwenen. Ik heb toen zelf de auto genomen, omdat de parking donker was. Ik durfde er niet blijven slapen.” Dat ze beter een taxi had gebeld, besefte ze ook donderdag op zitting. Ze vroeg enige mildheid. De Mechelse politierechter legde haar uiteindelijk een rijverbod van 8 dagen op en gaf haar een boete van 1.600 euro waarvan enkel 400 euro effectief.