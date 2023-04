WEER. Vanochtend kans op neerslag en bewolking in Londerzeel

GAS-be­leid verder uitgerold: “Een boete kan eigenlijk nooit onverwacht komen”

Een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS is een administratieve geldboete. Deze kan worden opgelegd aan wie 14 jaar of ouder is en voor overlast zorgt. De lokale politie of een bevoegde gemeentelijke ambtenaar kan deze overtreding van overlast vaststellen. Die laatste is nieuw in Londerzeel en wordt uitgerold vanaf mei.