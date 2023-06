WEER. Vanochtend kans op helder weer in Londerzeel

Londerzeel zingt mee met Vlaanderen Zingt

In aanloop naar de Vlaamse feestdag organiseert ook de gemeente Londerzeel een zang- en dansfeest. Onder de noemer Vlaanderen zingt in Londerzeel! is iedereen is op zaterdag 1 juli welkom op het Domein De Burcht. Om 18.30 uur moet een avond vol ambiance beginnen. De toegang is gratis.