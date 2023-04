WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Londerzeel vanochtend

RESTOTIP. Plein12 in Dilbeek: “Een challenge? Kom dankzij onze Godzilla-bur­ger van 1,2 kilogram op de wall of fame”

Van salade’s, Vlaamse klassiekers en vleesgerechten tot hun alom gekende hamburgers: Plein12 is al zowat 8 jaar een vaste waarde in Dilbeek en omstreken. Na een maand de deuren te hebben gesloten voor een grondige renovatie, is de zaak sinds april opnieuw open. En hoe... Met een monsterlijke challenge moet de Godzilla-burger van 1,2 kilogram je al doen bibberen en beven op een hoogstaand culinair vlak.