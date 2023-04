WEER. In Londerzeel gedeeltelijk bewolkte ochtend

Koppel wil vals Congolees rijbewijs laten inwisselen voor Europees: “Er stond een handteke­ning van iemand anders op”

Een man (44) en zijn vrouw (38) uit Puurs-Sint-Amands stonden maandag voor de rechter omdat ze een vals rijbewijs wilden inwisselen. Volgens het parket was het zichtbaar vervalst. Het koppel betwistte dat. “We hebben het laten vernieuwen in Congo”, klonk het. Het was de gemeente Puurs-Sint-Amands zelf die opmerkte dat het om een vals rijbewijs ging. Dat gebeurde nadat het koppel hun Congolees rijbewijs in september 2021 wilde gaan inruilen voor een Europees rijbewijs. “Ze zagen het meteen”, vertelde openbaar aanklaagster Catherine Van de Heyning. “De handtekening op het rijbewijs was niet van hen en de teruggevonden vingerafdrukken kwamen niet overeen.” Het parket dagvaardde hen en vorderde een opschorting van straf. Het koppel ging voor de vrijspraak.