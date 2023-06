WEER. Helder weer in Londerzeel vanochtend

Bedrijfs­pand in Strom­beek-Be­ver gekraakt: “30 tot 50 mensen, vermoede­lijk illegaal in het land”

In de Jozef van Elewijckstraat in Strombeek-Bever is sinds dinsdagavond een bedrijfsgebouw gekraakt. Enkele tientallen mensen zouden zich in het pand hebben gevestigd. Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) werd rond 21.30 uur door de politie hierover verwittigd.