WEER. Helder weer in Londerzeel vanochtend

Raymond van het Groenewoud headliner op Torenfees­ten

Dit weekend viert het Londerzeelse Jeugdhuis Onder de Toren het einde van de examens en de start van de zomer. Vrijdag is er de fuif Fin d’Examen en op zaterdag is het traditioneel tijd voor Torekes Rock. Top of the bill is Raymond van het Groenewoud. 44 jaar na zijn eerste doortocht staat hij opnieuw op de affiche in Domein De Burcht.