WEER. Helder weer in Londerzeel vanochtend

Derde openbaar onderzoek over heraanleg Markt en Mechelse­weg: “Begin werken mogelijk in september”

In het kader van de heraanleg van de Mechelseweg en de Markt in Kapelle-op-den-Bos is opnieuw een openbaar onderzoek gestart. Als alles volgens plan verloopt, betekent dit dat de werken na de zomer kunnen beginnen. Na een eerste openbaar onderzoek werden de plannen aangepast aan de vragen en opmerkingen van bewoners en handelaars. Een tweede openbaar onderzoek werd eind 2022 afgevoerd na administratieve fouten. Het derde openbaar onderzoek was oorspronkelijk voorzien voor januari, maar startte woensdag.