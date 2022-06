vzw Leireken wil Brabantse Kouters nog meer in de kijker zetten met gratis zoektocht en prachtige prijzen

De fotozoektocht loopt nog tot eind september. “ We proberen de omgeving zoveel mogelijk in de kijker te zetten. Onze Brabantse Kouters zijn dan ook om trots op te zijn”, zegt Roger Van Aken. “Omdat we 35 jaar bestaan mag het al wat meer zijn en is de eerste prijs een elektrische fiets. De tweede prijs is een kinderfiets én er zijn nog cadeaubonnen te winnen van Bistro Leireken bij Vijan.”