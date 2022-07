Vrijwilligers Natuurpunt Londerzeel: “Als dit zo verdergaat moeten we het natuurgebied sluiten voor iedereen”

De buurt heeft stilaan genoeg van de jongeren die tot laat in de avond en zelfs ‘s nacht voor heel wat kabaal zorgen. “Net als de crossmotoren en andere gemotoriseerde voertuigen die hier rondrijden en een hels kabaal maken. Zij horen niet thuis in een natuurgebied en ook niet in een speelbos.” De vrijwilligers ruimen vaak zwerfvuil op aan het speeltuig. Ze botsen zelfs geregeld op glas. “En tot diep in het gebied vinden we allerhande troep. Ver weg van de paden terwijl je hier niet zomaar zelf mountainbikeroutes of nieuwe wandelpaden mag maken door op verkenning te gaan. Je mag in dit natuurgebied enkel op de aangeduide wegen wandelen. Honden zijn welkom maar aan de leiband. Paarden pogen hier op hygiënische en veiligheidsredenen zelfs niet komen. Toch komen we hier vaak sporen van paarden tegen.” De bordjes die geplaatst worden om de regels aan te geven worden zelfs vernield. “Daardoor verliezen wij de moed. Het respect voor dit gebied is ver zoek. We doen bij deze een oproep om rekening te houden met het natuurgebied. Zo niet, zien wij ons genoodzaakt om zowel het speelbos als de wandelwegen af te sluiten.”