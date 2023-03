Vogelopvangcentrum krijgt eenmalige subsidie om hoge energiekosten te dekken

De minister geeft in totaal 663.000 euro aan dierenasielen om hen te helpen om de hoge energiefacturen te betalen. Elk dierenasiel krijgt een deel van dat bedrag, afhankelijk van de grootte van het asiel, het energiegebruik en de gemaakte kosten. Voor het VOC in Malderen werd 2.728 euro vrijgemaakt. “Niet enkel gezinnen en bedrijven werden geconfronteerd met een fors gestegen energiefactuur”, zegt minister Weyts. “De dierenasielen krijgen nu een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen van de afgelopen maanden, zodat ze hun goede werk kunnen verderzetten. Ze leveren fantastisch werk en daarom willen we hen niet in de koude laten staan.”

Zakje chips

“Naast structurele middelen is deze éénmalige impuls een welgekomen steun voor het Vogelopvangcentrum in Malderen”, zegt Sanne Eeckelers (N-VA), gemeenteraadslid in Londerzeel. “De asielen in Vlaanderen zitten overvol. Het is goed dat de overheid investeert, maar de mentaliteitswijziging moet vooral van de Vlaming komen. Besef dat de aankoop van een dier voor het leven is. Het is geen zakje chips dat je in de lokale supermarkt koopt. Neem vooreerst een kijkje op de website adopeereendier.be. Duizenden dieren wachten daar op een baasje. Adopteer dus een dier in plaats van er één te kopen bij een fokker.”