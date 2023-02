Vogelgriep zorgt voor ophokplicht en vervoersverbod in Steenhuffel

“Hier lig je niet voor je plezier, tenzij je net mama geworden bent. Laat het eten dus maar lekker zijn”: welkom in de grootste keuken van Halle

De koffie staat er per 40 liter, de soep vlotjes per 220 liter: welkom in de grootste keuken van Halle. Waar je die precies vindt? Niet in een restaurant, niet in een school, niet in een bedrijf. Wel in het AZ Sint-Maria, waar die keuken overigens als een bedrijf draait. Moet ook, als je dagelijks 300 patiënten en 250 personeelsleden ‘overeind moet houden’. En wij mochten achter de schermen kijken hoe dat bedrijf dan wel precies draait.