Vier woensdag mee: ‘Welkom op de kasseien’

Dendermonde/Buggenhout Als veertienja­ri­ge gevlucht uit Afghanis­tan, nu maakt Mujib (21) hier zijn droom waar: “Hart en ziel in eigen winkeltje steken”

Amper veertien was Mujib (21) toen hij zijn thuisland Afghanistan ontvluchtte en in de vroegere Abdijschool in Dendermonde, ingericht als tijdelijk asielcentrum, terecht kwam. Alles heeft hij de voorbije jaren gedaan om zijn droom waar te maken en zover is het nu: een eigen winkeltje. Mujib opent de zaak in de Kerkstraat in Buggenhout. “Het is een heel nieuwe start in een land en stad die ik voor eeuwig dankbaar blijf”, zegt hij.

31 maart