Verzakking putdeksel zorgt voor hinder in Dorpsstraat

Willebroek Auto over de kop: autobe­stuur­ster (18) lichtge­wond

Bij een verkeersongeval op de Koning Leopoldlaan in Willebroek is een 18-jarige vrouw gewond geraakt. Ze liep lichte verwondingen op. De autobestuurster verloor er de controle over haar stuur en ging over de kop.

19 december