Veertig zonnepanelen en toch ziet bakker zijn energiefactuur verviervoudigen: “Ik wil deze kosten liever niet doorrekenen aan mijn klanten”

Bakker David De Smedt (38) en zijn vrouw Carine moeten straks vier keer meer betalen voor hun stroom dan vandaag. “Het gaat om een verschil van duizenden euro’s”, zucht de bakker. Sinds 2011 staat Bakkerij David in de Sint-Jozefstraat in Londerzeel gekend om zijn pistolets, koeken en bavarois. De Smedt heeft ook een filiaal in de Schoolstraat in Buggenhout, maar de meeste producten worden bereid in de bakkerij in Londerzeel.