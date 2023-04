Vanochtend kans op helder weer in Londerzeel

Ramen- en deurenfa­bri­kant Kömmerling nieuw in Strom­beek-Be­ver: “PVC als duurzaam materiaal op de kaart zetten”

Het Duitse bedrijf Kömmerling, fabrikant van ramen en deuren in PVC trok enkele weken geleden in in een gloednieuw gebouw aan de Boechoutlaan. In aanwezigheid van de Duitse ceo werd de nieuwe hoofdzetel annex showroom ingehuldigd. Kömmerling was eerder gevestigd in Zellik en brengt 12 werknemers mee.