Vandalisme op skatepark Londerzeel: “Zwaar teleurgesteld”

Het skatepark in Londerzeel waar Skateteenforty haar plek vond in samenwerking met de gemeente werd vorige week woensdag gevandaliseerd. Potten vernis werden over de houten planken gekieperd. De vzw is zwaar teleurgesteld. Intussen is de politiezone K-L-M op zoek naar mensen die iets gezien hebben of naar de vanda(a)l(en- om zichzelf te melden.