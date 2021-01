Vader (54) achtervolgt tieners met vuurwapen omdat hij denkt dat ze zijn zoon beroofden: “Opgepakt voor poging tot moord”

De zoon van de vijftiger werd eerder die vrijdag het slachtoffer van vier andere jongeren, die hem met geweld wilden bestelen. “De vader is vlak daarna in de buurt op zoek gegaan naar de daders", zegt Blondeau. Toen hij twee zestienjarigen zag in de Molenstraat, ging de man ervan uit dat de jongens betrokken waren bij de diefstal. “Hij volgde hen met de auto en zou - volgens verklaringen van de slachtoffers - geprobeerd hebben op de jongens in te rijden. Hij had ook een vuurwapen bij zich waarmee hij schoot. We onderzoeken nog of die schoten gericht waren, of in de lucht.”