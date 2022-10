Twintiger leent bankkaart uit aan kennis: 6 maanden gevorderd

Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek Vaccinatie­cen­trum sluit deuren in De Schans: Prikken gebeurt voortaan in huisartsen­wacht­post en apotheek

Het vaccinatiecentrum in Sportpark De Schans in Puurs-Sint-Amands sluit de deuren. Inwoners van Klein-Brabant en Willebroek moeten voor hun prikjes in de toekomst weer naar het vaccinatiepunt in de huisartsenwachtpost. Ook de apothekers gaan prikken.

27 oktober