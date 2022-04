Toys Tempel sluit na 28 jaar de deuren voorgoed: “We zullen door die werken drie jaar heel moeilijk bereikbaar zijn, dus ik wil stoppen in schoonheid”

londerzeelToys Tempel houdt totale uitverkoop. De grootste speelgoedwinkel uit de buurt die niet gelinkt is aan een keten sluit de deuren immers voorgoed. “We zijn misschien wel de grootste van België. Want een winkel die echt enkel en alleen op speelgoed focust, dat is bijna uniek. We zijn met uitsterven bedreigd”, zegt zaakvoerder Gert Cools (56).

De uiteindelijke boosdoener is de grote werf die zich drie jaar lang vlak naast de deur zal uitstrekken. “We zullen daardoor drie jaar zeer moeilijk bereikbaar zijn, terwijl we nu kunnen rekenen op veel passage door onze goede ligging vlak bij het centrum van Londerzeel maar ook pal aan de A12. De herinrichting aan het kruispunt zal ruim drie jaar duren. Dat bovenop de moeilijkheden die zich de afgelopen jaren opstapelden, maakte dat ik besliste om te stoppen”, zegt Cools.

September of oktober

Vanaf deze week zette hij dan ook de totale uitverkoop in. -20% korting op alles, ook op wat al in promo staat. Wanneer de winkel effectief sluit hangt af van hoe snel de uitverkoop gaat. “Als alles hier op twee maanden tijd is uitverkocht, sluit ik. Maar dat zal wat snel zijn. Ik gok eerder op september of oktober 2022. Of zelfs later. Het steekt niet zo nauw.” Cools is eigenaar van het pand en hoeft dus geen rekening te houden met de stopzetting van een huurcontract bijvoorbeeld. “Er zijn al contacten voor een mogelijke overname van het pand maar er is nog niets concreets. Wat wel vaststaat is dat hier geen appartementen mogen komen zo dicht bij de A12. Het zou dus opnieuw als handelspand gebruikt worden.”

De winkels die enkel en alleen focussen op speelgoed zijn zowat met uitsterven bedreigd. “Het waren geen makkelijke jaren de laatste tijd”, weet Cools. Dat geldt zowat voor al zijn collega’s. “Eerst was er in 2008 de crisis waardoor er minder budget uitging naar speelgoed. Het internet maakt steeds meer zijn opkomst waardoor het speelgedrag van de jeugd wijzigde. Dan kwam de online concurrentie waardoor klanten meer elders kochten. Dan de coronacrisis nog eens waardoor we deels dicht moesten en overschakelden op bestellen. Nu de werken die er aan zitten te komen. Ik wil graag stoppen in schoonheid en besloot dat nu te doen.”

Volledig scherm Zaakvoerder Gert Cools in zijn speelgoedwinkel Toys Tempel. © Marc Baert

Wat hij het meest zal missen is het contact met de klanten. “Ik zag in die afgelopen dertig jaren heel wat klanten voorbijkomen. Dat sociaal contact ga ik zeker missen. Anderzijds, wanneer ik de winkel niet meer heb, ga ik vaker een terrasje kunnen doen en ga ik nog mensen genoeg tegenkomen”, zegt Gert, die geboren en getogen is in Londerzeel.

Verveling is een woord dat niet in z’n woordenboek past. Hij bereikte de pensioenleeftijd nog niet maar heeft nog veel klusjes op zijn to do lijst staan. “Eerst neem ik een sabbatjaar. Maar daarna schiet ik weer in actie hoor. Ik heb nog wel wat klusjes die ik al lang wil uitvoeren. Er zijn nog wat bouwwerken gepland en mijn dochter kocht een huis waar nog werk aan is en daar zou ik graag helpen. Ik ga niet met mijn duimen hoeven draaien”, lacht Gert.

Leder, papier en speelgoed

De familiezaak stopt bij Gert. “Mijn ouders namen de zaak over mijn grootouders. Ze bestaat dus al heel lang en focuste vroeger op drie items. Lederwaren, papierwaren en speelgoed. De winkel werd opgedeeld in drie. Mijn nicht nam de papierwaren op zich, mijn zus koos voor de lederwaren en ik koos -naar mijn mening- het leukste onderdeel: speelgoed”, lacht Gert. Zijn winkel is de enige van de drie die nu nog bestaat en helaas komt ook daar nu dus een eind aan. Wie vroeger zijn -toen nog kleine- dochter zag had wellicht hoop op opvolging voor Gert. “Het waren voor haar ook maar items die verkocht werden. Ze ervoer dat niet als een waar walhalla van speelgoed voor haar alleen. Integendeel. Ik denk dat ze er net minder belang aan hechtte dan de klanten. Ze ging liever zelf aan de slag in de winkel. Als zesjarig meisje stond ze bijvoorbeeld graag achter de toog. Ze kwam er amper met haar neusje bovenuit. Zo klein was ze nog”, blikt Gert terug. “De collega’s leerden haar achter mijn rug om met de kassa te werken. Of de rekken schikken. Dát vond zij plezant.”

Momenteel is er dan weer het conflict in Oekraïne, met alle negatieve economische gevolgen als resultaat: niet alleen elektriciteit, verwarming, transport maar ook grondstoffen worden duurder en dus ook het eindproduct.

